« Il faut trouver un compromis, c’est indispensable »

nécessiterait de payer plus cher certains services de base

« le danger de décroissance et de privations de liberté »

La balle est maintenant dans le camp du gouvernement qui a prévu d’aménager le projet de loi de finances élaboré par le gouvernement deet à l’arrêt depuis la censure début décembre. Le barème de hausse sera-t-il effectivement révisé à la baisse ? Nous suivrons les débats et les arbitrages au cours des discussions qui réuniront des acteurs avec des sensibilités différentes au sujet de l’aérien. Éric Lombard , le nouveau ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique va inviter tous les partis politiques représentés au Parlement pour dialoguer et favoriser l’adoption d’un budget.a-t-il déclaré. Homme de gauche, il pourrait être enclin à satisfaire les écologistes, d’autant qu’il avait déclaré en 2022 lors de la sortie de son livre «» ( Editions de l’Observatoire) que la transition écologique «».Au ministère des Transports, c’est différent. Le nouveau ministre Philippe Tabarot sénateur de droite « Les Républicains » a une mauvaise réputation auprès des écologistes, notoirement depuis une prise de bec avec les scientifiques du GIEC lors d’une audition sénatoriale en 2021 ou il avait évoqué, lors d’un échange sur les enjeux de réduction des gaz a effet de serre.Pèsera t-il sur les débats pour modérer voire enterrer les hausses prévues ?Enfin, la position du Premier ministreà qui reviendra l’arbitrage final sera intéressante. Privés de sa liaison vers Paris Orly, les habitants de sa bonne ville de Pau comptent beaucoup sur lui pour faire pression sur le groupe Air France - KLM afin que la liaison, interrompue par Transavia parce qu’elle n’était pas rentable, soit rétablie.Dans son édition du 31 décembre, le Canard Enchaîné croit savoir que le Premier ministre avait déjà demandé avec insistance que le gouvernement Barnier fasse pression sur Air France pour un retour de la ligne vers Orly.Actionnaire à 28%, que l’État fasse pression sur une compagnie pour maintenir une ligne déficitaire tout en maintenant le projet de lui plomber les résultats de plus de 100 millions via l’augmentation d’une taxe est un cas intéressant pour les observateurs que nous sommes.D’ailleurs, et toujours si on en croit le Canard Enchaîné,, PDG du groupe Air France - KLM, voudrait négocier une modération significative de la hausse de la TSBA en échange d’un retour des avions de Transavia entre Orly et Pau.