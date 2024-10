Le Gouvernement veut taxer plus lourdement les billets d'avion

"le premier contributeur de cette taxe, avec plus de 140 millions d'euros collectés en 2023 pour Air France et Transavia"

La TSBA s'applique à tous les vols au départ de France. Interrogée par Les Echos Investir le groupe Air France précise qu'il est, soit plus de 30% du montant total.Il ajoute que le groupe de transport ne pourra pas absorber, seuls, les conséquences de cette hausse et devraSelon les Echos,En classe affaires, elle pourrait être plus que triplée selon le nombre de kilomètres parcourus et en classe éco elle pourrait être multipliée jusqu'à 8 fois, là aussi en fonction de la distance.L'aviation d'affaires est aussi dans le viseur. Toujours d'après les informations du quotidien, la TSBA pourrait atteindre jusqu'à 3000 euros par passager en jet privé.