Compétitivité pavillon français : la longue course d’obstacles 🔑

À l’approche des élections européennes, le président de la FNAM a plaidé pour une stratégie ambitieuse, collective et cohérente au service de la décarbonation et de la compétitivité du transport aérien en France.» a répondu Patrice Vergriete, le nouveau ministre délégué en charge des Transports. «ont déclaré les députés de gauche comme de droite, conviés à une table ronde.Pascal de Izaguirre s’est félicité d'abord que les prochains Jeux olympiques soient l’occasion de rappeler l’utilité du secteur, et sa vocation de vecteur de paix, de progrès et son engagement à s’inscrire dans une trajectoire de durabilité. Mais le ton s’est fait plus grave ensuite.Le patron de la FNAM a alerté de nouveau surdans la concurrence internationale. Une descente aux enfers depuis une vingtaine d'années. Chaque année, il perd un point de part de marché au profit d’opérateurs qui bénéficient, eux, d’un environnement réglementaire et fiscal plus favorable dans leur pays d’origine.Cette incapacité pour la France d’encourager le développement du transport aérien interroge et inquiète. Pour la FNAM, ce défaut d’attractivité français pour le développement du transport aérien doit se traiter autour de quatre grandes problématiques :- une transition écologique réussie ;- un cadre réglementaire stable et équitable à l’échelle internationale ;- un accès aux infrastructures à un coût compétitif garantissant une meilleure qualité de service aux compagnies comme aux passagers ;- un dialogue social responsable et constructif.