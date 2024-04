FNAM appelle à "soutenir le pavillon français"

"un rôle crucial en drainant un trafic de correspondance vital, et il est impératif de préserver son attractivité pour maintenir la compétitivité du secteur aérien français,

de dégager les moyens nécessaires à la transition énergétique, en assurant une stabilité fiscale et en garantissant un accès aux infrastructures à un prix compétitif,

Il est impératif de prendre des mesures pour soutenir le pavillon français et lui permettre de rivaliser efficacement sur le marché mondial,

Le hub de Paris-Charles de Gaulle joue" estime Pascal de Izaguirre.Actuellement, la part de marché a chuté à 38%, et elle ne représente que 25% de l'offre intra-européenne au départ de la France.Pour inverser cette tendance, il est important "" a martelé le patron de Corsair.Autre point soulevé : les distorsions de compétitivité par rapport à la concurrence." exprime Pascal de Izaguirre.Parallèlement, la transition énergétique des opérations au sol reste un enjeu crucial à consolider.Bien que le mouvement vers des pratiques plus durables soit en cours, il est freiné par certaines politiques gouvernementales.En effet, l'État n'encourage pas activement cette transition, comme en témoigne la suppression du suramortissement fiscal pour les engins de piste "verts" depuis 2022, l'augmentation des taxes sur le Gazole Non Routier (GNR) depuis le 1er janvier 2024, limitant ainsi la capacité d'investissement dans les engins électriques, nous a expliqué Pascal de Izaguirre.De plus, les tarifs de l'électricité sur certaines plateformes aéroportuaires sont en forte augmentation, ce qui complique davantage la transition vers des opérations plus respectueuses de l'environnement.Dans le même temps,Le récent vote en faveur de la mise en place du ciel unique européen est un premier pas, mais il est nécessaire de veiller à l'équité des conditions de concurrence.