L’Été à Paris revigoré par les Jeux de 2024

La saison estivale 2024 s’annonce atypique : celle-ci connaît un démarrage plus calme qu’à l’accoutumée, à cause d’une météo dégradée, un pouvoir d’achat en berne et une situation politique inédite.



Mais c’est sans compter l’effet booster, pour Paris, des Jeux Olympiques, et de bonnes perspectives pour le cœur de l’été, ainsi que l’arrière-saison

À l’ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 aujourd'hui, ADN Tourisme et Atout France ont dressé unMalgré un début de saison estivale, les perspectives semblent. Les clientèles internationales continuent sur la, tandis que les visiteurs domestiques montrent un légerpar rapport à l’année précédente.autour de la, au détriment des périodes précédentes, mais les prévisions pour le, au cœur de la saison estivale, et pour l’arrière-saisonGlobalement, la fréquentation en France est encourageante pour les mois d’août et septembre, qui doivent profiter d’unedes courts séjours et de conditions météorologiques" détaille