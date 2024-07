Tourisme en France : de bonnes perspectives pour les JO

Depuis le début de l'année, la, tant pour les touristes français (+4 % de nuitées du 1er janvier au 15 juin, selon Flux Vision Tourisme) que pour les touristes européens et long-courriers (+5 %).Cette situation globalement positive présente des, avec un premier trimestre globalement satisfaisant, mais un week-end de Pâques et des vacances de printemps en retrait. Plus spécifiquement, pour l'avant-saison (du 1er mai au 15 juin, selon Flux Vision Tourisme), la fréquentation française est stable, atteignant près de 140 millions de nuitées touristiques.Cette stabilité a été principalement soutenue par un week-end du 8 mai / Ascension exceptionnel (atteignant le niveau d'un week-end de fin juillet), malgré un léger retrait depuis la mi-mai. La fréquentation européenne et long-courriers continue sur une dynamique positive depuis le début de l'année avec une. Les touristes lointains confirment leur retour (Chine, Japon, mais aussi États-Unis dans le cadre des Commémorations du 80ème anniversaire du Débarquement en Normandie).Dans le même temps, les touristes européens de proximité affichent des évolutions variables :, tandis que les. Les conditions météorologiques, particulièrement mauvaises sur l'ensemble des territoires, ont nécessairement impacté la fréquentation (touristes et excursionnistes) ainsi que les réservations de dernière minute.