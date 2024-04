Kérosène aux Antilles : les compagnies réclament des millions à l'Etat ! 🔑

Le secteur de l'aérien pourrait bien nourrir l'inspiration des auteurs de scénarios de séries !



Nous sommes en juin 2022. Alors que les vols reprennent timidement leur rythme de croisière, entre la métropole et les DOM-TOM après deux années délicates, le Gouvernement décide de faire peser la hausse des cours du pétrole aux compagnies aériennes plutôt qu'à population.



Bilan : depuis presque deux ans, les transporteurs sont engagés dans un bras de fer interminable, dont personne ne voit vraiment l'issue.



" Nous sommes vent debout contre cette proposition, c'est inadmissible. D'autant que cela s'ajoute à un carburant que nous achetons déjà plus cher dans les Antilles françaises.



Pour les compagnies c'est une sorte de double peine, " nous confiait un responsable de la FNAM.



Les préfets de Guadeloupe et de Martinique, en accord avec l'exécutif alors dirigé par Elisabeth Borne, avaient augmenté de 15% les taxes pesant sur le kérosène.



En Guyane la hausse n'était à ce moment là, que de 5%.



Depuis les compagnies ont porté l'affaire en justice et attaqué l'Etat, en demandant non seulement l'arrêt de cette pratique, mais aussi des compensations.



Et d'après les documents que nous avons pu consulter, leurs avocats ont eu la main lourde, au moment de coucher les chiffres évaluant les préjudices.