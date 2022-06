Outre-mer : l'Etat fait payer le carburant des Antillais aux compagnies aériennes ! 🔑

Autant le prix de l'essence est réglementé par l'Etat, autant le kérosÚne ne l'est pas.



Pour en revenir à notre histoire, l'idée a germé qu'il serait judicieux de baisser le prix à la pompe, pour les voitures et de permettre au gouvernement de se refaire sur le kérosÚne,

D'aprĂšs nos informations,Aux Antilles françaises et en Guyane, le pĂ©trole est raffinĂ© et stockĂ© par la SociĂ©tĂ© Anonyme de Raffinerie aux Antilles (SARA). Cette derniĂšre se trouve en situation de monopole dans chacun des territoires, oĂč elle se trouve. CrĂ©Ă©e Ă la fin des annĂ©es 60, par la volontĂ© du GĂ©nĂ©ral de Gaulle et pour assurer l'indĂ©pendance Ă©nergĂ©tique de la Martinique et de la Guadeloupe,Depuis le dĂ©cret du 8 novembre 2010, les prix (maximums) des carburants raffinĂ©s sortant de la SARA" dĂ©plore un reprĂ©sentant du secteur de l'aĂ©rien.ConcrĂštement, au lieu d'augmenter le tarif de l'essence pour les mĂ©nages antillais et guyanais, l'Etat prĂ©fĂšre faire payer le manque Ă gagner, d'une mesure visant Ă lutter contre l'inflation, aux compagnies aĂ©riennes.