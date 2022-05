Congrès EDV : Marc Rochet (Air Caraïbes) appuie là où ca fait mal !

"La reprise du trafic est réelle et centrée sur le tourisme et les familles. Nous allons avoir tous probablement un bon été. Elle ne couvre pas le monde entier, il reste des zones où on ne peut pas aller. La clientèle affaires ne revient pas vraiment.



Et sur nos basiques, pour French Bee et Air Caraïbes, même sur les DOM TOM qui enregistrent une forte reprise, je souhaite être prudent car nous n’avons pas la clientèle de retour. En période de pointe, il nous faut aussi des Antillais qui viennent en Métropole et il y en a beaucoup moins qu'avant.



Plus globalement je reste prudent sur l'équilibre des trafics et les origines de ventes. Les Etats-Unis fonctionnent bien mais je ne sais pas ce qu'il va se passer si le 9 mai Monsieur Poutine pique une crise. Est ce qu'il y aura autant d'Américains qui vont venir en Europe ? Je n'en suis pas sur."