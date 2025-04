Air Caraïbes en action pour la mobilité des ultramarins

Air Caraïbes est née pour relier les Outre-mer à la métropole, et notre mission a toujours été de rendre cette mobilité accessible au plus grand nombre. Aux côtés de LADOM, nous poursuivons cet engagement en proposant des tarifs adaptés aux publics qui en ont le plus besoin. C’est une action concrète, fidèle à notre ADN de compagnie de proximité, qui soutient les parcours de vie des ultramarins.

La mobilité est un levier essentiel d'égalité des chances pour les ultramarins. En renouvelant notre partenariat avec Air Caraïbes, nous consolidons une collaboration de confiance avec un acteur engagé, attentif aux réalités de nos territoires. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur une compagnie qui partage nos valeurs et contribue activement à faire vivre la continuité territoriale au bénéfice des publics que nous accompagnons.