Comment Air Caraïbes prépare l'après Christine Ourmières

En effet, comme annoncé, dans notre précédent article, Eric Michel, le directeur général délégué d'Air Caraïbes était courant décembre sur le départ.



Basé aux Abymes, au siège social de la compagnie, le responsable avait réalisé il y a un peu plus d'un mois son pot de départ. Face aux tensions entre l'actionnaire et sa responsable directe, il a été réintégré pour quelques mois, seulement.



D'après nos informations, son bail a été étendu jusqu'en mars 2025, sans doute dans le but de préparer la suite et aussi pour ne pas que le transporteur se retrouve avec une direction dépeuplée et totalement à reconstruire.



Un retour qui ajoute une certaine confusion à la situation, alors que le départ de Brannon Win, arrivé dans les valises de l'ancienne PDG n'a jamais été communiqué aux équipes.



De plus, il est fort probable que Sophie Jean-Victor revienne dans la partie. L'une des soeurs de Paul Henri Dubreuil a été mise sur la touche par Christine Ourmières.



Elle était chargée de la communication de la compagnie, après avoir assuré la direction de Regional Airlines, l'entité qui chapeaute l'activité aérienne régionale.



Entreprise qui sera vendue à Air France en 2001.