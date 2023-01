Exclusif : la FNAM passe à l'offensive "juridique" sur le prix du kérosène ! 🔑

Durant l'été, des rotations ont même été supprimées à cause d'une rentabilité trop escamotée.



D'autant que les compagnies n'ont pas vraiment de solutions pour faire face aux tarifs affichés par la SARA.



" Elles peuvent faire un peu de double emport, donc remplir davantage leurs réservoirs à l'aller, mais en contrepartie elles consomment plus ou même faire une escale, mais l'intérêt est plus que limité, " interpelle le représentant de la FNAM.



Le surcoût pour les transporteurs pourrait donc représenter, sur le tarif final, près de 5%.



Ces dépenses supplémentaires interviennent dans un secteur grandement sinistré par la crise sanitaire. De Corsair à Air France, en passant par Air Caraïbes, toutes les compagnies ont essuyé des pertes et dû mener des opérations de sauvetages auxquelles... l'Etat a lui-même participé.



" Les transporteurs ont permis à la SARA de ne pas perdre d'argent et donc être renflouée par le gouvernement.



Après, ce n'est pas la première fois que l'Etat est schizophrénique, " se lamente Laurent Timsit.



En attendant les décisions du Tribunal Administratif ou un pas en avant des pouvoirs publics, les touristes et les Antillais installés en métropole supportent la hausse des prix des billets d'avion pour acheter la paix sociale dans les Outre-mer.



Et si c'était ça le tourisme responsable ? Que les uns paient pour les autres...