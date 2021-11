Guadeloupe : "Nous devons éviter l'effondrement de l'économie touristique"

Pour les clients présents sur place, très peu ont décidé de rentrer plus tôt que prévu. S'il y en a eu, ce n'est pas significatif.En début de semaine, nous avions encore des arrivées et peu d'annulations, depuis mardi 23 novembre les choses s'accélèrent un peu. Nous enregistrons quelques annulations, pour les jours à venir, sans que pour le moment ce soit catastrophique.Après nous, suivons la situation de jour en jour, car la dynamique s'accentue.Si nous devions trouver une sortie de crise dans la semaine, les conséquences seront contenues. Par contre, si les actions devaient perdurer, alors pour les fêtes de fin d'année, cela sera plus compliqué.Nous pouvons imaginer que les voyageurs se détourneront de la Guadeloupe pour trouver une autre destination.En réalité, nous avons trois conflits.Le plus dur, la nuit avec des pilleurs et des gangs qui profitent de l'occasion pour casser les boutiques et en découdre avec les forces de l'ordre. La journée, il y a un autre mouvement avec les barrages, ce conflit est appuyé par des personnes un peu plus en marge de la société.Pour terminer, il existe un 3e conflit, celui des pompiers et des soignants. Ils manifestent contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Le problème étant qu'ils n'ont plus de salaire, à partir du moment, où ils sont suspendus, car non vaccinés.Ils réclament que le gouvernement enlève l'obligation vaccinale et la remplace par des tests quotidiens. Ils veulent aussi choisir leurs vaccins, le plus souvent non ARN, pour ceux qui souhaitent être vaccinés.