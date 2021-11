Tourisme aux Antilles : coup d'arrêt sur les réservations

La situation peut se rétablir très vite et je pense que pour Noël le contexte sera davantage apaisé. Evidement il faut qu'il y ait une tolérance de la part des professionnels. Les tour-opérateurs vont prendre des dispositions commerciales en fonction des cas et les clients partis et qui souhaitaient revenir en Métropole ont pu rentrer

Des manifestations et des appels à la grève générale ont été lancés en Guadeloupe et Martinique pour protester contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants. Un conflit qui cache également une défiance sur la politique menée depuis l'Hexagone et des revendications sur le pouvoir d'achat et les salaires.Du côté du SETO aucune recommandation générale n'a été prise. "" précise René-Marc Chikli, président du SETO.Des témoignages de voyageurs dont les vacances ont été chamboulées par ces évènements ont été relayés par plusieurs grands médias nationaux tels que le Télégramme ou TF1. Si l'appel à la grève générale est maintenue en Martinique, le porte-parole de l'intersyndicale a toutefois annoncé la levée des barrages routiers à partir de mardi 23 novembre.Qu'en au couvre-feu en Guadeloupe, il a été prolongé jusqu'au 28 novembre 2021.