PGE : la reprise suffira-t-elle pour les rembourser ? 🔑

Chaque chose en son temps. Nous suivons bien sûr le sujet, mais ce n'est pas un sujet d'actualité immédiate."

"Je suis comme toujours très direct et très transparent avec vous, je n’envisage pas de mesures universelles".

"Je pense que le rééchelonnement n'est pas la meilleure solution. Je préfère un traitement au cas par cas. Je sais que les PGE sont une vraie préoccupation.



Mais j'apporte une réponse plus efficace et rationnelle.

"Tout l'enjeu du PGE est de pouvoir reporter à 5 ou 10 ans son remboursement étant entendu que pour beaucoup de structures soumises à la saisonnalité et à certains profils de clients, la crise du COVID n'est pas réglée. Cela constituerait un véritable soulagement car, ne l'oublions pas pendant près d'un an la seule réponse qui a été apportée au plus haut de la crise (2020) a été la souscription d'un emprunt.



Le fonds de solidarité ne prenant véritablement de l'ampleur qu'en novembre 2020. Entre le plan de relance, les fonds européens et le dispositif de reconquête du tourisme, le liant pourrait être le report des remboursements des PGE"

"Le Gouvernement s'est assuré que le PGE puisse effectivement être allongé, dans le cadre d'une restructuration de l'ensemble des dettes de l'entreprise sous l'égide d'un juge".

L'ensemble de l'écosystème touristique plaide en faveur d'aménagements,Le sujet est également suivi de près par les Entreprises du Voyage (EDV) dans le cadre de la confédération des acteurs du tourisme (CAT) qui regroupe l’ensemble des professions du secteur touristique : les hébergeurs et restaurateurs, les opérateurs de voyages, les transporteurs, les métiers de l’événement et les activités génératrices de flux touristiques.Toutefois si Jean-Pierre Mas, Président des EDV est conscient de l'inquiétude que suscite cette échéance il tempère : "Lors du 6ème Congrès annuel du groupement national des indépendants (GNI) du 15 novembre le sujet avait été mis sur la table. Mais Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, avait donné une fin de non recevoir :Il a une nouvelle fois réitéré le même message à l'occasion du congrès de l'UMIH, qui se tient à Strasbourg ce 23 novembre 2021. Le Syndicat plaide en faveur d'un rééchelonnement des PGE.Mais le ministre de l'Economie a une nouvelle fois balayé tout nouvel aménagement. Cité par France Bleu Alsace, il préconise de traiter les dossiers au cas par cas :(...) Ceux qui auraient du mal à rembourser ne doivent pas non plus se trouver en face à face avec leur conseiller bancaire. Il faut qu'il y ait un médiateur (...)"]iLe Ministre précise que dans chaque département une médiation a été mise en place.Pour Damien Duval, directeur général des villages Clubs Cap France :Sauf que Bercy y est pour l'instant opposé.Déjà à une question posée par Muriel Roques-Etienne député LRM, publiée au JO le 12 octobre, le ministère de l'Economie avait répondu dans ce sens :Comme le souligne le site netPME, un arrêté publié au JO le 8 juillet permet l’allongement du remboursement des PGE au-delà de 6 ans dans le cadre des procédures de restructuration amiable (mandat et conciliation) et judiciaire (sauvegarde, redressement judiciaire, procédure de traitement de crise pour les TPE/PME).