Spiritourisme : la Guadeloupe inaugure son Laboratoire National

le spiritourisme soulève de véritables enjeux

en matière de création de valeur, d’emplois locaux au sein des distilleries et dans le tourisme mais aussi d’attractivité touristique

Le Laboratoire National du Spiritourisme s’inscrit dans une volonté de fédérer un secteur encore peu structuré mais à fort potentiel. L’objectif est de, afin de renforcer l’attractivité touristique et économique des territoires producteurs. Selon, «[…]».Le laboratoire soutiendra aussi les, en les accompagnant dans la création d’expériences touristiques immersives mêlant patrimoine, culture et dégustation. L’action s’articulera autour de quatre axes : structurer un réseau, créer un label, professionnaliser l’accueil et valoriser les territoires.Lereposera sur des critères incluant la traçabilité des produits, la pédagogie autour des spiritueux, l’engagement en matière de développement durable et la qualité de l’accueil. La Guadeloupe se positionne en tête de cette dynamique, avec descomme la création du Prix de l’Excellence Gastronomique – Accords Mets et Rhum, le partenariat avec le Mondial du Rhum, ou encore le lancement en avril 2025 de la première formation certifiante de « Conseillers en Rhums et Spiritueux ».