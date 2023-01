Appli mobile TourMaG



5 endroits à visiter en Guadeloupe pendant vos vacances

Envoyer à un ami Partager cet article

Région française d'outre-mer située dans les Petites Antilles, la Guadeloupe est un territoire accueillant et agréable à visiter toute l'année. Elle possède un climat tropical bienveillant et abrite de nombreuses plages hautes en couleur. C'est aussi l'une des meilleures destinations touristiques au monde pour les amoureux du soleil et des paysages idylliques. Voici 5 meilleurs endroits que vous pouvez découvrir pour rendre vos vacances sur l'île mémorables.

Rédigé par Maxime le Mercredi 18 Janvier 2023

Basse-Terre : une sublime région montagneuse de la Guadeloupe la région naturelle située à l'ouest de l'île. Elle est basée sur une chaîne volcanique dont le point culminant est le volcan de la Soufrière. Les paysages à Basse-Terre sont très diversifiés, on y trouve plusieurs massifs montagneux, des étendues de bananeraie, une végétation luxuriante et des chutes d'eau spectaculaires.



Au centre de la région se trouve une grande forêt tropicale placée sous la gérance du Parc National. Ladite région très prisée par les randonneurs et les amoureux de la nature. Elle contient plus de 300 kilomètres de chemins de randonnée balisés avec des chutes d'eau, des cascades et des bains chauds naturels. La région est aussi un terrain de jeu idéal pour les sportifs. Elle propose de nombreuses activités comme les randonnées en VTT, le canyoning et l'aquarando.



Par ailleurs, Basse-Terre renferme également de belles plages de sable noir ou ocre comme la plage de la Grande Anse ainsi qu'une sublime réserve marine. Il s'agit de la Réserve Cousteau qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Basse-Terre est une destination recommandée pour passer des vacances sous le signe de la douceur de vivre. On y trouve d'autres attractions comme la cascade des écrevisses, les chutes du Carbet, les îles Pigeon, la réserve naturelle du Grand-Cul-de-Sac Marin…

Basse-Terre est votre premier point de chute lorsque vous effectuez un voyage en Guadeloupe , c'est. Elle est basée sur une chaîne volcanique dont le point culminant est le volcan de la Soufrière. Les paysages à Basse-Terre sont très diversifiés, on y trouve plusieurs massifs montagneux, des étendues de bananeraie, une végétation luxuriante et des chutes d'eau spectaculaires.Au centre de la région se trouveplacée sous la gérance du Parc National. Ladite région très prisée par les randonneurs et les amoureux de la nature. Elle contient plus de 300 kilomètres de chemins de randonnée balisés avec des chutes d'eau, des cascades et des bains chauds naturels. La région est aussi un terrain de jeu idéal pour les sportifs. Elle propose de nombreuses activités comme les randonnées en VTT, le canyoning et l'aquarando.Par ailleurs, Basse-Terre renferme également de belles plages de sable noir ou ocre comme la plage de la Grande Anse ainsi qu'une sublime réserve marine. Il s'agit de la Réserve Cousteau qui est classée au. Basse-Terre est une destination recommandée pour passer des vacances sous le signe de la douceur de vivre. On y trouve d'autres attractions comme la cascade des écrevisses, les chutes du Carbet, les îles Pigeon, la réserve naturelle du Grand-Cul-de-Sac Marin…

Visitez Deshaies, un village de pêcheurs et son jardin botanique au cœur de la Guadeloupe Deshaies est un charmant petit village de pêcheurs entouré de collines verdoyantes situé au nord-ouest de Basse-Terre. Composé de cases, de maisons en bois de style caraïbe, de gilets et d'écolodges, Deshaies fait partie des endroits les plus tranquilles de la Guadeloupe. Cependant, le village dispose des plus vastes plages de l'archipel qui offrent aux visiteurs des vues impressionnantes sur le littoral au coucher du soleil.



C'est un territoire où plages, rivières, montagnes, cirques et vallées forment un paysage hors du commun. Ne manquez pas l'occasion pendant votre visite de goûter aux saveurs antillaises dans l'un des restaurants de la ville. Ensuite, rendez-vous au Jardin botanique de Deshaies pour passer un moment de repos très agréable. Ce grand domaine naturel de 5ha classé « Jardin remarquable » est l'un des principaux sites touristiques de la Guadeloupe.



Situé au sommet d'un morne au sud de l'île, le Jardin botanique de Deshaies a été conçu dans le but de faire découvrir aux visiteurs la richesse de la flore antillaise. Il dispose d'un étang artificiel aux nénuphars long de 50 m et d'une volière composée de loriquets. Vous y trouverez également de nombreuses espèces végétales et animales cohabitant dans une grande harmonie.



La Désirade : une petite île paisible, idéale pour une escapade relaxante en Guadeloupe La Désirade est une petite île située à l'est de la Guadeloupe connue pour son calme et son authenticité. La première réserve géologique de l'outre-mer possède de nombreux atouts qui font d'elle un lieu d'escapade unique. On y retrouve une faune sous-marine exceptionnelle, de belles plages et une gastronomie redoutable pour passer vos vacances en douceur. L'une des principales attractions de cette île est la plage de Beauséjour.



Cet endroit est très remarquable grâce à son côté pittoresque. Entre cocotiers, lagon et mer turquoise, ce territoire permet de profiter d'un bon air frais. À quelques kilomètres du site se trouve l'ascension de la Notre-Dame du Calvaire qui offre le plus beau point de vue de l'île. Pour admirer davantage le paysage de la Désirade, nous vous proposons une promenade sur le port de Beauséjour. Vous pouvez également faire le tour complet de l'île en bateau à la recherche des cétacés.



Ne manquez pas aussi pendant vos vacances de visiter la route des crêtes pour contempler l'île de la Désirade d'en haut ainsi que le cimetière marin et l'ancienne léproserie. La Baie-Mahault et la phase de la pointe doublé, l'ancienne cotonnerie et la pointe des colibris sont d'autres attractions phares de l'archipel.



Guadeloupe : ne manquez pas Marie-Galante, l'île aux cent moulins Marie-Galante ou l'île aux cent moulins est l'une des six îles de l'archipel de la Guadeloupe. Ce territoire situé au sud de l'archipel est essentiellement habité par des agriculteurs et des pêcheurs. Il est aussi animé en vacances par les touristes amoureux de belles plages à la recherche de l'air frais, loin du tourisme de masse. Marie-Galante abrite des bâtiments anciens de l'époque coloniale, des charrettes à bœufs atypiques et surtout des moulins.



En effet, l'île était le lieu d'importation de la canne à sucre originaire de l'Inde. Pendant la traite négrière, plusieurs petits moulins à bœuf y ont été installés pour écraser la canne à sucre. Le seul à avoir résisté au temps et aux intempéries est le moulin de Bézard. Rénové en 1994, il est aujourd'hui l'un des principaux centres d'intérêt des personnes qui visitent Marie-Galante.



Tout comme lui, l'éco-musée de l'habitation Murat, le Grand Bourg, le village de Saint-Louis et les plages de Capesterre constituent des attractions emblématiques de l'île. De plus, les spots de plongée de l'île sont une opportunité unique pour voir des dauphins, des baleines, des tortues, des poissons-perroquets et de nombreuses autres espèces animales. Pour les amoureux de la marche, plusieurs sentiers praticables et sécurisés sont également disponibles sur l'archipel.



Explorez le Fort Napoléon en Guadeloupe : le monument incontournable des Saintes Situé à 114 mètres d'altitude, le Fort Napoléon est un monument historique qui surplombe la baie des Saintes. Classée au titre des Monuments historiques en décembre 1997, cette forteresse restaurée et entourée de douves non remplies est accessible à pied depuis l'embarcadère. On y trouve des cactus géants de part et d'autre de cet édifice au style Vauban qui offre une vue exceptionnelle sur l'île des Saintes et les archipels environnants.



Du haut du musée, vous pouvez admirer la vue à couper le souffle de la baie des saintes. Dans la cour se trouve une caserne qui servait de prison sous le régime de Vichy. Vous trouverez également pendant votre visite des lieux une gigantesque citerne et des reproductions de maquette qui plongent dans la guerre des Saintes. Le fort est aussi équipé d'un jardin botanique où de nombreux iguanes se prélassent au soleil.



C'est un haut lieu d'histoire qui ne manquera pas de vous éblouir, n'oubliez donc pas d'emporter votre appareil photo pour la visite. Par ailleurs, de nombreux restaurants se trouvent à proximité de la forteresse, vous pouvez y déguster des fruits de mer et du poisson frais aux saveurs locales.



Lu 4 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Comment choisir sa valise pas cher ? Comment créer un blog de voyage : guide pratique