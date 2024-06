Analyse des prix : KAYAK lance Price Pulse pour les JO

• Les recherches de vols vers Paris ont augmenté de 20 % en moyenne depuis les destinations internationales et de 35 % depuis les destinations européennes en avril, en prévision de la période des sports d'été.



• Les recherches d'hôtels à Paris pour la saison des événements de cet été ont connu une augmentation modérée de 19 % en mai.



• Le Portugal, l'Espagne et la Suède se distinguent comme les pays où les recherches de vols vers Paris pour les mois de juillet et août ont le plus augmenté en mai.