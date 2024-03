JO 2024 : un jeu vidéo pour former les accueillants à l’hospitalité

Diffuser un état d’esprit tourné vers l’hospitalité et rendre le séjour de nos visiteurs mémorable

les Jeux Olympiques représentent à la fois un défi, mais surtout une formidable opportunité

près de 12 millions de visiteurs concernés

Même si le tourisme ça n’est jamais gagné, on ne peut pas se rater et on ne se ratera pas

diffuser au maximum ce jeu immersif

».Ainsi s’est exprimé Philippe Houzé, président des Galeries Lafayette - entreprise membre de l’ Alliance France Tourisme au même titre qu’Accor, Belambra, ADP, SNCF Voyageurs, Pierre & Vacances, ou encore la Compagnie des Alpes - à propos de ladéveloppée pour les accueillants (professionnels de l’accueil, commerçants, restaurateurs…), dans le cadre des prochains Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.Comme l’a souligné Dominique Marcel, ex-président de la Compagnie des Alpes et actuel président de l’Alliance France Tourisme, «».Une occasion pour capter les publics se déplaçant sans billet, «», et pour» indique Dominique Marcel qui va «».