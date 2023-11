Alliance France Tourisme : l'hiver 2023-2024 en avance par rapport à 2022

Les perspectives pour la saison d'hiver 2023-2024 sont plutôt positives : à ce stade, les réservations sont légèrement plus élevées que l'année précédente. Entre Noël et le Nouvel An, environ 30% des hébergements sont déjà réservés.



Pour le Président de l’Alliance, Dominique Marcel « Ces résultats confirment le dynamisme des recettes touristiques mais celles-ci sont portées par l’évolution des prix alors que la fréquentation demeure stable par rapport à l’an dernier et toujours en deçà de celle de 2019. Dans un contexte de forte concurrence, ceci doit nous conduire à poursuivre nos efforts pour consolider l’attractivité touristique de notre pays ».