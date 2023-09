Rugby, JO : un levier pour le tourisme d’affaires à Paris

Vrai motif de satisfaction, selon l’indice de référence, porté par l’International Congress and Convention Association (ICCA), Paris est de nouveau sur le podium des villes les plus attractives pour l’organisation de congrès, derrière Lisbonne et Vienne. « Nous sommes fiers de notre 3e place », souligne la responsable.



Il faut dire que Paris revient de loin avec une 8e place en 2021, un classement contesté en raison « de la prise en compte dans les méthodes de calcul des formats hybrides et digitaux purs, qui ne sont absolument pas contributifs pour une ville ». Une 3e place qui récompense « tout le travail fait avec le Convention Bureau ».



Pour continuer sur cette lancée, Corinne Menegaux, toutes les équipes « sont à la disposition des organisateurs étrangers pour les accompagner dans leur organisation d'événement ».



Elle explique : « nous avons créé des chartes d'accueil des grands événements et des grands congrès sur lesquels l'ensemble des acteurs s'engagent en fonction de leur activité, hôteliers ou traiteurs ». Et, « quand vous être patron d’une entreprise dans l'e-sport, vous choisissez en priorité des destinations qui portent les mêmes valeurs que vous sinon ça ne marche pas. »