Le tourisme à Paris a retrouvé ses couleurs même sans les Chinois

C'est au cours d'une conférence, mercredi 14 juin 2023, que Frédéric Hocquard, adjoint au maire de Paris en charge du Tourisme et du monde de la Nuit, a rappelé le contexte dans lequel son action et celle de l’Office du tourisme et des congrès (OTCP) s’inscrivent, notamment depuis la sortie de la crise sanitaire.La stratégie a été déterminée par les Assises du Tourisme Durable, lancées en juillet 2021 avec deux priorités :et retrouver la contribution économique du secteur au PIB de Paris (12% des emplois et 10% de la richesse) ;- mais aussi, et peut-être surtout, préparer l’indispensableplus acceptable.Cette nouvelle priorité est jugée impérative à moyen et long terme pour assurer la continuité de l’activité ; sa compatibilité avec la vie et le confort des Parisiens ; sa contribution à la volonté de Paris d’être irréprochable en matière de transition climatique et énergétique.