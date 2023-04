Stationnement sauvage des autocars : opération dissuasion à Paris

Sur l’heure de midi, ce mardi 25 avril 2023, plusieurs véhicules de la Préfecture de police, généreusement pourvus de fonctionnaires, accompagnés par la brigade cycliste de le Police municipale, plusieurs commissaires de police, les adjoints à la Maire de Paris en charge de la Sécurité, Nicolas Nordman, et du Tourisme, Frédéric Hocquard étaient rassemblés au coin de la Place de Clichy sous les projecteurs de la presse parisienne, des télés locales et de la presse professionnelle.Il s’agissait avant tout de. Le quartier de Pigalle et du Sacré Cœur est un bon exemple des perturbations créées par les chauffeurs qui ne respectent pas la règle du simple dépôt de leurs passagers.Encombrement des voies, ventouses sur des ponts gênant la circulation des vélos et des bus de la RATP, mise en danger parfois des piétons… vont à l’encontre de la volonté de fluidité du trafic préconisé par les élus à la Sécurité et au Tourisme.