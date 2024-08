Casa Brasil : un petit bout de Brésil en France pendant les JO

Outre la présence des autorités, d’anciens athlètes ou de la presse,Toujours au sein du pavillon, mais à l’extérieur, un écran géant permet de suivre les compétitions. De même un skate park avec notamment un simulateur de skate, ou un terrain de beach volley permet de s’amuser et de se dépenser.Coordonné par le Comité olympique brésilien avec le parrainage de l’Office brésilien du tourisme (Visit Brasil/Embratur) et du Service brésilien de soutien aux micro et petites entreprises (Sebrae), la Casa Brasil s’affirme comme « un petit bout de Brésil en France ».En marge de l’inauguration de cet espace, Embratur a lancé une nouvelle campagne de promotion intitulée «» pour mettre en valeur la beauté et l’esprit du Brésil. Cette campagne cible principalement le marché européen et vise à attirer davantage de touristes en mettant en avant des paysages à couper le souffle et des expériences inoubliables à travers les sports praticables dans différentes régions du pays.