Le Brésil part en campagne pour les JO de Paris !

Le Brésil est un pays aux dimensions continentales, doté d'une riche diversité culturelle, de paysages naturels époustouflants et d'un peuple très accueillant. De la vibrante métropole de São Paulo aux plages paradisiaques de Rio de Janeiro et du Nordeste, en passant par l'Amazonie et sa forêt tropicale luxuriante, le Brésil offre une gamme infinie d'expériences pour tous les goûts.



Avec cette campagne, nous montrerons que le Brésil est prêt à accueillir à bras ouverts les touristes internationaux auxquels nous présenterons notre diversité, notre passion pour le sport et l'énergie de notre pays ; afin de charmer les visiteurs européens

", a déclaré le président d'Embratur, Marcelo Freixo