Ciel unique européen : vers un aérien moins émetteur de CO² ?

Selon la Commission européenne, l’achèvement du ciel unique européen entrainerait une réduction de 10% des émissions de CO2, c’est peut-être un peu surestimé, mais cela reste non négligeable quand on connaît les difficultés auquel le secteur aérien fait aujourd’hui face pour se décarboner.



Nous avons réussi à accélérer la décarbonation de la gestion du trafic aérien, à commencer par l’introduction d’un indicateur climat en plus de celui proposé par la Commission sur l’environnement, ce qui est une vraie victoire,

En supprimant les frontières nationales, les vols pourront tirer tout droit et ne plus faire de détour." précise, la présidente de la commission des transports du Parlement européen.Les modalités de cet outil doivent être déterminées par la Commission européenne.Ce n'est pas tout, car pour améliorer la performance environnementale du secteur, les charges liées à la gestion du trafic pourront aussi être modulées pour les avions qui utilisent des carburants durables.A terme, nous pourrions voir l'instauration d'un allègement des taxes aéroportuaires pour les avions plus respectueux, en utilisant des biocarburants émettant moins de CO².Cette disposition doit faire l'objet d'une étude.