Air Caraïbes : "la République Dominicaine veut multiplier les dessertes" 🔑

TourMaG - Quels ont été vos échanges avec le Gouvernement de la République Dominicaine ?



Christine Ourmières – Widener : Nous avons travaillé « réseau » avec eux.

Il y a une forte volonté de développer des routes et nous voulions savoir ce qu’ils avaient en tête, quelles vont être les évolutions des structures sur place et le développement de l’hôtellerie.



TourMaG - Ouvrir de nouvelles destinations en République Dominicaine comme par exemple Samana au Nord-Est pourrait vous intéresser ?



Christine Ourmières – Widener : Nous regardons toujours où sont les opportunités.

Cependant il faut regarder les volumes. Le premier aéroport c’est Punta Cana qui est très haut, puis Saint-Domingue.



Concernant les autres destinations, elles sont plus petites et notre stratégie c’est d’abord la consolidation de Punta Cana et Saint-Domingue puisque nous sommes les seuls opérateurs depuis l’hexagone.



Après, nous sommes toujours « Open » et nous sommes très impressionnés par les développements d’infrastructures et les investissements qui ont été faits en République Dominicaine.