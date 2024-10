IATA juge "désastreuse" la hausse de la taxe Chirac

Il poursuit : « Il est essentiel que le gouvernement français effectue une évaluation de l’impact de ces taxes . La proposition est un geste de panique et témoigne d’un manque de réflexion commune. Le gouvernement est-il conscient que la France a moins de passagers et dessert moins de destinations qu’avant la pandémie ?



Le ministre du Tourisme n’est-il pas préoccupé par le fait que la cible de 100 millions de touristes sera moins atteignable avec ces taxes ? Comment le ministre de l’Environnement pense-t-il que le prélèvement d’un milliard d’euros de l’aviation française va aider la transition massivement onéreuse aux carburants d’aviation durables ?



Qu’est-ce que le premier ministre peut nous dire sur ces taxes qui vont frapper le plus durement les entreprises françaises et nuire aux emplois français ? Les Suédois ont réagi à la stagnation de leur croissance en abolissant les taxes sur l’aviation. La France devrait suivre leur exemple. La seule réponse possible au déficit français est de faire croître son économie et élargir sa base fiscale, et non pas de taxer les secteurs productifs de l’économie jusqu’à la paralysie ».