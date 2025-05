Une journée avec Antoine Barbe, maître d’œuvre infrastructures à l'aéroport Paris Charles de Gaulle

C’est que chaque journée est différente

Maître d’œuvre infrastructures, le titre peut paraître abstrait.Pourtant, Antoine Barbe est un acteur clé du fonctionnement de l'aéroport Charles de Gaulle. Il est chargé de superviser l’ensemble des travaux d’infrastructures sur les aires aéronautiques : pistes, taxiways, aires de stationnement des avions, réseaux enterrés ou encore balisage lumineux.Son objectif ?, la performance et la disponibilité de ces infrastructures, indispensables à la fluidité du trafic aérien. Sur le terrain, il veille à la, vérifie le respect des normes techniques et suit l’avancement des travaux.En parallèle, il passe aussipour étudier les projets, analyser les devis, ajuster les plannings et garantir que les chantiers respectent les budgets et les délais fixés.Ce qu'il aime le plus dans son métier ? "". Il ne sait jamais à quoi s’attendre en arrivant le matin. Et dans un aéroport qui ne s’arrête jamais, les imprévus ne manquent pas.