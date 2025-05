Une journée avec Nuno Da Silva, expert des tests d'adhérence sur les pistes d'aéroport (vidéo)

Le Laboratoire de Paris Aéroport, où officie Nuno Da Silva, remplit trois missions essentielles :



- le suivi et le contrôle des infrastructures : surveillance des fissures sur les ponts, inspection des chaussées aéronautiques et contrôle de la résistance des surfaces ;



- le contrôle de la qualité environnementale : analyse des eaux potables et de rejet, évaluation de la pollution sonore et contrôle de la qualité de l'air ;



- l'assurance d'une exploitation de qualité : mesures des champs électromagnétiques, contrôle des flux routiers et vérifications des produits de dégivrage pour avions.



Ces interventions assurent aux passagers et aux compagnies aériennes des opérations sécurisées en toutes circonstances. La chose la plus importante dans ce métier est de s'assurer de la qualité des mesures et du respect des procédures pour garantir des décollages et des atterrissages en toute sécurité.