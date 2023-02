Emploi, formation : l’aérien recrute toujours !🔑

Les grandes entreprises réunies au sein du GIFAS, le Groupement des Industries françaises aéronautiques et spatiales sont là.



Citons parmi elles Airbus et Air France, qui représentent à la fois les métiers techniques et commerciaux de l’aérien et qui ont récemment communiqué sur leurs besoins à venir.



La compagnie aérienne française a commencé il y a quelques semaines une importante campagne de recrutement sur les métiers « sol et vol ».



Les profils recherchés sont nombreux et vont du niveau Bac à Bac +5, pour des postes de pilotes, stewards et hôtesses, mécaniciens, gestionnaires de paie et bien d’autres.



Pour Airbus, très gros démarrage également. Il faut se rappeler qu’en juin 2020, conséquence du Covid, l’avionneur avait été contraint d’annoncer un plan de restructuration avec 15 000 suppressions d’emplois sur le périmètre des avions commerciaux.



Deux ans après, Airbus a quasiment retrouvé son niveau d’effectif en réembauchant dès 2022 et, pour cette année, le D.R.H prévoit encore 13 000 recrutements principalement en France, Allemagne, Royaume-Uni et Espagne