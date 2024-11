Une journée avec Clémentine Morice, réceptionniste au Domaine des Vanneaux

Dès 7 heures, Clémentine Morice , réceptionniste au Domaine des Vanneaux Hôtel Golf & Spa, arrive au sein de l'établissement niché au cœur de la vallée de l’Oise, à 35 minutes de Paris.Avec le sourire qui la caractérise, elle se prépare à sa nouvelle journée. Clémentine commence sa matinée par un passage en revue des arrivées et départs. Aujourd’hui, une dizaine de nouveaux visiteurs sont attendus.Lors de chaque arrivée, elle prend le temps de saluer et de renseigner les nouveaux arrivants. Elle les oriente vers les activités phares du domaine : une partie de golf sur le parcours de L’Isle-Adam, une balade à vélo pour explorer la région ou une pause au restaurant Le Piaf, dont elle recommande les plats élaborés avec des produits locaux.Mais le métier de réceptionniste est aussi fait de moments inattendus. Un souci technique dans une suite ? Une demande de dernière minute ? Clémentine gère, jongle, et veille à ce que chaque problème trouve une solution rapide.En fin de journée, elle passe le relais à l’équipe de nuit, prenant soin de transmettre les petits détails qui permettront de maintenir l’harmonie jusqu’au lendemain.Pour elle, être réceptionniste au Domaine des Vanneaux, c’est bien plus qu’un métier : c’est une passion pour l’accueil, et le plaisir de participer au quotidien d’un lieu où l’on se sent vite chez soi.