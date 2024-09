Une journée avec Jérôme Balandraud des Planeteurs ! (Vidéo) Dans les coulisses de l'agence Les Planèteurs

TourMaG poursuit sa nouvelle série de vidéos, Une journée avec..., en immersion avec des professionnels du tourisme. Pour ce second épisode, nous suivons Jérôme Balandraud, directeur de l'agence Les Planeteurs.

Rédigé par Amélia Brille le Mardi 1 Octobre 2024

Une journée avec... ", qui propose une immersion dans le quotidien d’un professionnel du secteur du tourisme.



Dans ce premier épisode, la caméra suit Jérôme Balandraud, directeur de l’agence de voyages



L'agence Les Planeteurs propose ses voyages aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises. L'agence, distingue plusieurs profils : ceux qui, bien que pressés, savent exactement ce qu’ils veulent mais n'ont pas le temps d’organiser leur voyage, et qui bénéficient des services de l'agence comme d’un assistant-majordome ; et ceux qui ont simplement une idée générale, une destination ou une ambiance en tête, pour lesquels l’agence joue son rôle de travel designer, en concevant un voyage sur mesure.



Quant aux entreprises, elles font appel aux Planeteurs pour leur expertise en billetterie, affrètement, événementiel, ou encore pour l’organisation de voyages de groupe.



