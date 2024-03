Pourquoi faut-il rajeunir le transport aérien ?

Comme toute activité économique, le transport aérien a vieilli depuis sa création en 1919, son vrai développement à partir de 1945 et la création de l’ OACI et de IATA. Depuis cette date 79 années se sont écoulées. Elles ont vu évoluer cette activité de manière prodigieuse dans toutes ses composantes.D’abord les avions : on est passé du DC3 qui emportait entre 20 et 25 passagers sur des distances de l’ordre de 400 km à la vitesse de 350 km/h au Boeing 777 ou du Airbus 350 qui enlèvent allègrement 400 passagers sur des distances de plus de 10.000 km à 900 km/h. Cela a été permis avec la conception de moteurs d’une puissance et d’une fiabilité inimaginables alors.Ensuite le contrôle aérien qui de son balbutiement en 1945 est passé à une prestation proche de l’excellence en utilisant un appareillage électronique qui n’a rien à voir avec l’équipement d’origine. Les aéroports ont suivi tant bien que mal l’évolution du trafic et les installations sont devenues gigantesques, prêtes à accueillir plus de 100 millions de passagers annuels.Le résultat est là.Sur les quelques 40 millions de vols exécutés en 2023 un seul accident mortel est survenu faisant 72 morts et encore il a été dû à une très grossière erreur de pilotage.Autrement dit on frôle l’excellence en matière de sécurité et plus il y a de trafic, plus il faut transporter de passagers plus on multiplie les vols et moins il y a d’incidents. Et, cerise sur le gâteau, les appareils sont de moins en moins polluants :depuis l’époque des premiers jets et les émissions de CO² sont en constante diminution par vol. Voilà pour rendre hommage à la parfaite organisation du transport aérien.