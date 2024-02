A qui et à quoi servent les compagnies aériennes ?

La réponse devrait être simple : les compagnies aériennes, comme d’ailleurs toutes les sociétés, existent pour servir leurs clients et leurs actionnaires sans lesquels elles n’existeraient pas.Sauf que, s'agissant du transport aérien, la réponse n’est pas si simple. Certes, les actionnaires sont les premiers intéressés aux résultats des transporteurs dans lesquels ils ont investi.Cela est particulièrement vrai aux Etats Unis. C’est d’ailleurs dans ce pays que la consolidation sauvage entre les compagnies a été réalisée dans le courant des années 1990 et 2000. Rappelons-nous qu’à cette époqueA partir du moment où le champ d’activité était totalement libéré, les principes du capitalisme pur et dur se sont donnés libre cours. C’est ainsi que l’on a constaté uneentre les compagnies aériennes, les plus grosses mangeant les plus petites.United Airlines a absorbé le réseau Pacifique de Pan Am avant de fusionner avec Continental Airlines en 2010.Delta Air Lines quant à elle a repris le réseau Transatlantique de Pan Am, puis absorbé Western Airlines avant de fusionner avec Northwest Airlines en 2008.Quant à American Airlines , elle s’est contentée, si l’on peut dire, de reprendre TWA en avril 2001 puis de fusionner avec US Airways laquelle avait déjà fait son rapprochement avec America West Airlines. Voilà pour les trois plus gros transporteurs américains.car le rapprochement d’équipes de culture et d’habitudes différentes ne s’est pas fait sans de considérables difficultés.