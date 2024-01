American Airlines : pionnier des GDS et des hubs

Nous devons aussi à American Airlines le développement du concept de « hub ». Certes cela existait déjà, en particulier en France à Lyon depuis le milieu des années 1960, mais le modèle est devenu la matrice des opérations d’American Airlines avec la création de plusieurs « hubs » aux USA à Dallas tout d’abord, puis à Chicago O’Hare avant de s’étendre à d’autres aéroports. Le concept a depuis été imité par la presque totalité des grands transporteurs mondiaux.



Certes tout n’a pas été parfait et la concurrence farouche entre les compagnies américaines a amené une stratégie de baisse des charges qui s’est traduite par l’arrêt des commissions aux agents de voyages dont American Airlines a été l’initiatrice.



Cette décision funeste, a conduit à une baisse des tarifs laquelle a été fatale à nombre de transporteurs dont American Airlines qui a du déposer son bilan pour passer sous le Chapter 11 le 29 novembre 2011 dont elle est sortie en décembre 2013 en fusionnant avec US Airways.



Ce grand transporteur américain a eu une vie très mouvementée, y compris en étant un acteur bien involontaire des attentats du 11 septembre 2001 avec le vol AA 11 percutant la tour Nord du World Trade Centre et le AA 77 s’écrasant sur le Pentagone.



Elle s’est finalement remise de ses difficultés et elle est maintenant florissante avec une flotte de 937 appareils plus 528 pour sa filiale régionale American Eagle et une commande de 460 avions partagée par moitié entre Boeing et Airbus.