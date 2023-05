La distribution du transport aérien : évolution ou révolution ?

incentives

Puis est venu le moment où les billets ont été dématérialisés. Ils ont été remplacés par des fichiers informatiques lesquels ont pu générer les cartes d’embarquement. L’affaire a été une fois encore initiée par IATA en fin des années 1990 avec le projet STB (Simplifying The Business).Plus besoin d’émettre du papier mais les facilités administratives liées au BSP sont restées, pour le plus grand avantage des compagnies aériennes. Ces dernières ont alors profité de leur puissance pourqu’elles versaient aux agents de voyages.Cela ne leur a pas porté chance car pour économiser entre 7% et 9% de commission elles ont vu leurs tarifs s’effondrer de l’ordre de 25% sous la pression des distributeurs qui devaient alors se rémunérer en prélevant des frais de service après de leurs clients et en recevant des «» de 2 à 3 dollars par passager de la part des GDS qui entre temps avaient été vendus par les compagnies-mères à des fonds d’investissements pour renflouer leurs comptes défaillants. La première conséquence l’augmentation considérable des redevances que les compagnies ont dû régler aux GSD, jusqu’à 7 dollars par passager.Et c’est ainsi que l’on est arrivé au NDC (New Distribution Capability), nouvelle norme IATA qui permet aux compagnies aériennes de se relier directement aux agents de voyages sans passer par les GDS.et elle a quelque peine à se généraliser.Mais après un début difficile, comme cela a d’ailleurs été le cas pour les BSP et la billetterie électronique, le nouveau format est en train de s’imposer. Les transporteurs vont pouvoir relier directement les agents de voyages qu’ils soient IATA ou non à leur inventaire.et surtout les OTA (Online Travel Agents) qui profitaient à plein des «» reversés par les GDS.Est-ce une simple évolution ou une vraie révolution, l’avenir le dira, mais je parierais volontiers pour la deuxième option.