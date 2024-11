Air France : quelles sont les économies réalisées avec NDC ?

Toujours selon les résultats de l’étude Navan, le taux de satisfaction des utilisateurs a augmenté de 13 % au fur et à mesure où le taux d’adoption de NDC augmentait.



Plusieurs raisons l’expliquent. « La première est une offre complète avec l’accès à l'ensemble des options et c’est tout à fait transparent pour l'utilisateur final. Le deuxième, c'est une expérience constante. La troisième est la tarification complète, ce qui apporte beaucoup de satisfaction aux fonctions administratives des entreprises » , explique le DG France de Navan.



Et le taux de satisfaction devrait continuer à progresser. « De plus en plus d'innovations, de produits et de services vont être disponibles via NDC et ne le seront pas forcément via Edifact. Le fait, par exemple, de réserver un siège est beaucoup plus simple sous NDC. La tarification n'est pas la même non plus » , a rappelé Guilhem Mallet, directeur des ventes entreprise d'Air France.



Les invités de ce webinaire ont été interpelés sur la qualité du SAV NDC. Plusieurs options sont dans la roadmap d’Air France, qui s’est engagée à les livrer d’ici la fin de l'année. Le split PNR, lui, vient juste d’être délivré.



« L'immense majorité des aides de servicing sont déjà disponibles sous NDC. Et si jamais nos partenaires rencontrent un problème, le self-support, la ligne dédiée NDC ou le chat NDC sont à disposition pour répondre aux clients. Nous avons clairement mis le curseur en faveur de NDC pour être sûr que notre servicing, notre délai de réponse et la qualité du service qu'on offre sur la partie sell support sur NDC soient irréprochables » , répond Guilhem Mallet.