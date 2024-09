Navan : Quel est l'impact de l'adoption de la NDC ? Le NDC Savings Index, un rapport détaillé sur l'impact de l'adoption de la NDC

Navan a publié le NDC Savings Index, une analyse de l'impact de l'utilisation à grande échelle de la NDC pour les programmes de voyages d'entreprise. Cette analyse approfondie explore les réservations NDC de 12 compagnies aériennes et des millions d'options de vol pour comprendre l'état actuel de la NDC et ainsi quantifier les économies potentielles pour les entreprises ayant accès à ces contenus.



Rédigé par Caroline Lelievre le Jeudi 12 Septembre 2024





Parmis les principaux enseignements :



Près d'un vol sur quatre réservé sur Navan en mai l'était via la NDC :



Aux États-Unis , premier marché en termes de volume de réservations sur Navan, la NDC représentait environ 24% de toutes les réservations de vols.



En Europe, où le marché est généralement dominé par une grande compagnie aérienne, la NDC représentait près d'un tiers (31%) de toutes les réservations de vols sur Navan. Navan a analysé les données des réservations de vols effectuées sur sa plateforme sur une période de trois mois (du 16 février au 16 mai 2024). Les résultats compilés donnent un aperçu de la valeur potentielle de la NDC en révélant les tendances de réservations NDC (globales, régionales et par compagnie aérienne), les opportunités d'économies et les enseignements spécifiques issus des compagnies aériennes.Parmis les principaux enseignements :, premier marché en termes de volume de réservations sur Navan, la NDC représentait, où le marché est généralement dominé par une grande compagnie aérienne,

Navan : des économies annuelles de l'ordre de six chiffres Les grands programmes de voyage avec accès à la NDC pourraient générer des économies annuelles à six chiffres : des entreprises clientes recevant des offres basées sur du contenu activé en NDC ont vu des économies potentielles par compagnie aérienne allant de 3,3% à 16,6%, via notamment des surcharges GDS évitées, ainsi que l'accès à des gammes de prix supplémentaires et à des tarifs exclusifs.



Dans un communiqué Navan précise que les économies projetées varient selon le client et sont basées sur l'utilisation globale, y compris des facteurs tels que les dépenses de vols, les compagnies aériennes utilisées, et plus encore.



Selon l'itinéraire, les données de Navan montrent que jusqu'à 57% des tarifs publiés par une compagnie aérienne pourraient être absents d'un outil de réservation qui ne se base pas sur du contenu NDC. Or, une offre plus restreinte peut conduire à une fuite des outils de réservation internes de la part des employés et par conséquent à un manque de visibilité sur les dépenses et à des frais excessifs supplémentaires.





Un taux de satisfaction en hausse grâce à la NDC À mesure que l'adoption de la NDC augmentait, la satisfaction des voyageurs augmentait aussi : au fur et à mesure de la mise en place de la NDC, le



Le NPS de Navan a augmenté de 13% cette année et son indicateur se situe actuellement à 43 pour la plateforme de vols de Navan. (ce score inclut les modifications post-réservation et l'expérience de voyage.)







Le rapport complet est à consulter sur le aussi : au fur et à mesure de la mise en place de la NDC, le Net Promoter Score (NPS) de Navan — une mesure de la satisfaction et de la fidélité des clients, où les scores supérieurs à 30 sont considérés comme élevés — a constamment augmenté pendant la période de test.Le NPS de Navan a augmenté de 13% cette année et son indicateur se situe actuellement à 43 pour la plateforme de vols de Navan. (ce score inclut les modifications post-réservation et l'expérience de voyage.)Le rapport complet est à consulter sur le site Internet de navan

Lu 121 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > American Express : les déplacements pros, levier de performances ? Eurostar a accueilli 1,9 million de passagers pour les JOP