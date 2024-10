NDC, est elle plus utile aux acheteurs voyage ?

« NDC, c'est une norme informatique, sur un sujet de distribution aérien qui se voulait assez vieillissant, qui remonte à maintenant une bonne quarantaine d'années, et qui générait à la fois un manque d'opportunités, mais aussi des vrais sujets de gestion et de communication.



Il y a eu une confusion avec un sujet de prix. Certaines compagnies ont d’ailleurs saisi l’opportunité pour faire évoluer leur modèle économique »

« Avoir une offre enrichie est très positif. Ce que l'on craint c'est que ce ne soit pas toujours très clair pour l'utilisateur, celui qui va se retrouver sur l'OBT et effectuer la réservation. Il va regarder le moins cher, parce qu'il a envie de faire des économies pour l'entreprise. En définitive, à l'arrivée à l'aéroport, il va se retrouver sans bagage, sans siège, et on va lui demander de sortir sa carte bleue pour tout payer »

« NDC permet de pousser beaucoup plus de contenu, c’est beaucoup plus de choses que juste un prix, un horaire et quelques indications en plus. Par exemple, on peut choisir son type de plateau repas ou encore une voiture avec chauffeur. Sur le loisir, c'est plus facile parce qu’il suffit de cocher vous-même en tant que collaborateur final ce que vous voulez. Or, l'entreprise va imposer en amont des contraintes. Il y a beaucoup de choses qu'on peut pousser, mais qui aujourd'hui, ne vous atteindront pas dans le monde du business travel »

« Le client dépend du niveau de maturité de chaque maillon de cette chaîne. Dans certains grands groupes, cette complexité peut être déclinée par pays, car l'agence va utiliser un GDS différent selon la zone géographique »

NDC fait beaucoup parler, et ce depuis une dizaine d’années. Ces derniers mois, son déploiement s’est accéléré.A l’occasion d’une conférence, l’association GBTA France s’est penchée sur cette nouvelle norme de distribution de l’aérien. Qu’est-ce que cela va réellement changer pour les acheteurs du voyage d’affaires ?, contextualise Julien Chambert , fondateur du cabinet CBT Conseil et animateur de cette table-ronde., s’inquiète Pascale Bassière, travel manager indépendante pour L’Oréal., commente Bertrand Flory, directeur des ventes de la compagnie Emirates., souligne Amélie Berruex , Partner chez Odyssey by Axys.