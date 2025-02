Crash de Washington : contrôle aérien, anti-collision... les questions qu'on se pose [ABO]

Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

Cela aurait pu être le énième incident.Il y a deux ans nous avions, dans les colonnes de TourMaG , évoqué les nombreux incidents où des appareils se croisent dangereusement sur les pistes ou dans le ciel très fréquenté des États-Unis.Ce 29 janvier, une seconde avant le crash, Jonathan Campos le Commandant de bord et Samuel Lilley le copilote ont tenté une manœuvre désespérée, mais il était trop tard et cette fois-ci la collision n’a pas pu être évitée. Le CRJ 700 d’American Airlines exploité par PSA Airlines et un hélicoptère Black Hawk de l’armée américaine se sont percutés alors que le vol commercial était en approche de la piste 33 de l’aéroport national Ronald Reagan de Washington.Les deux appareils sont tombés dans le fleuve Potomac. Les 64 occupants de l’avion de ligne et les 3 militaires à bord de l’hélicoptère n’ont pas survécu.Lorsque l’on voit les images de l’accident, on est stupéfait de voir, certes de nuit mais par temps clair, l’hélicoptère foncer vers le CRJ jusqu’à le percuter. Comment est ce possible ? Nous n’avons pas la réponse actuellement. Voici cependant quelques éléments de contexte et les questions que nous nous posons.