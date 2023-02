Sécurité aérienne : des signaux inquiétants aux USA 🔑

Ces « quasi catastrophes » semblent constituer l’élément déclencheur d’une grande remise en question de la gestion de la sécurité aérienne et d’une série d’actions à venir aux États-Unis.



Dans une note de service de la FAA émise il y a quelques jours et que nous avons pu nous procurer, Billy Nolen annonce la tenue, en mars prochain, d’un sommet sur la sécurité aérienne afin "d'examiner quelles actions supplémentaires l'aviation doit prendre pour maintenir nos standards de sécurité".



Il annonce également la formation d'une "équipe d'examen de la sécurité " pour examiner " la structure, la culture, les processus, les systèmes et l'intégration des efforts de sécurité" dans l'ensemble du système d'espace aérien national, y compris parmi les contrôleurs de la circulation aérienne.



Billy Nolen a également ordonné une analyse approfondie des données sur la sécurité aérienne pour vérifier tout événement non signalé, similaire à ceux qui se sont passés à New York puis à Austin.



"Nous vivons la période la plus sûre de l'histoire de l'aviation, mais nous ne pouvons pas tenir cela pour acquis. Les événements récents nous rappellent que nous ne devons pas devenir complaisants. Il est maintenant temps de regarder les données et de poser des questions difficiles" peut-on lire en préambule de la note signée par le patron de la FAA.



Et des questions effectivement il y en a beaucoup.



Côté contrôle aérien la FAA admettait en août dernier une pénurie de contrôleurs dans les aéroports de New York. Elle espérait pourvoir 1 000 des 1 500 postes de contrôleurs aériens ouverts d'ici la fin de l'année. Où en est-on exactement ?



Et ne doit-on pas également s’interroger sur les charges de travail des contrôleurs sur certains aéroports où le trafic est de plus en plus dense ?



Quid également des difficultés de communications entre les contrôleurs US et les équipages étrangers ?



A New York Kennedy en juin dernier, un avion d’ITA Airways roulant pour aller décoller a heurté un avion d’Air France qui stationnait a son aire d’arrivée. L’équipage français a bien tenté de prévenir les contrôleurs pour faire s’arrêter le 777 italien, mais sans succès l’avion italien a décollé sans procéder à aucune vérification après le choc.



Nous avons écouté les communications entre l’avion d’Air France et les contrôleurs de JFK ce soir-là. On assiste à un dialogue de sourds. Les conséquences auraient pu être graves.