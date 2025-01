Collision avion Washington : "l'hélicoptère n'avait rien à faire là" (Gérard Feldzer)

C'est un accident aérien qui soulève de nombreuses questions.Un avion de ligne de la compagnie PSA Airlines, filiale d' American Airlines , avec 60 passagers à bord et 4 membres d'équipage s'est écrasé ce mercredi 29 janvier dans la soirée dans le fleuve Potomac.L'appareil, un jet régional Bombardier CRJ700, est entré en collision en vol à altitude moyenne avec un hélicoptère militaire (Sikorsky H-60 ). Le vol 5342 avait décollait de Wichita (Kansas) et se dirigeait vers l’aéroport Ronald Reagan à Washington.L'appareil était en approche de la piste 33 à l'aéroport Reagan Washington National et devait atterrir vers 21 heures, heure locale (3 heures, heure de Paris), selon l’Administration fédérale de l’aviation civile (FAA) . Trois militaires se trouvaient également à bord de l'hélicoptère. Les secours sont à la recherche des éventuels survivants et fouillent le fleuve.