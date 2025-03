Tourisme USA : pas MAGA ouf, l'effet Trump ! [ABO]

Il est loin le temps, où les partisans de Donald Trump bombaient le torse devant les caméras.

Non pas que ça n'arrive plus, mais le doute s'instille, y compris chez les plus radicaux.



Ceux qui s'attendaient à une présidence radicale, ne sont pas déçus. Nous faisons face à un véritable raz de marée, que dis-je, un tsunami !



Après l'euphorie, les interrogations et l'angoisse.



Il y eut les licenciements à la chaine dans les administrations, les mots interdits aux scientifiques ("femme", "climat", "égalité", "minorité"...), la suppression à venir du ministère de l'Education, le rapprochement collé-serré à la doctrine de Vladimir Poutine, sans oublier les décrets sur droits de douane ratifiés puis déchirés, dans la même heure et les visées colonialistes à l'attention du Canada voisin et du Groenland...



Face aux décisions erratiques motivées par sa ligne de conduite baptisée MAGA (Make America Great Again), ou par les élucubrations de son "bouffon sous kétamine" (Elon Musk)... le monde s'organise et les appels à boycotter les USA prennent de l'ampleur.



Et si Trump lançait, malgré lui, malgré lui le mouvement MEGA (Make Europa Great Again) ?