Voyage d'affaires : les mesures américaines refroidissent le secteur mondial

« Les voyages d’affaires sont essentiels à la croissance économique, à la diplomatie et à la création de valeur

Les barrières politiques et l’instabilité économique mettent en péril la prospérité d’un secteur déjà éprouvé par la pandémie et toujours en reconstruction. »

Ce net recul de la confiance s’explique par une série de mesures adoptées par l’administration américaine :, avertissements de voyage visant les États-Unis, politiques transfrontalières plus strictes et limitation des déplacements professionnels des fonctionnaires fédéraux. Résultat : un climat d’incertitude pesant sur les décisions d’investissement, les déplacements d’équipes et la tenue d’événements., rappelle Suzanne Neufang , PDG de la GBTA.Face à ces bouleversements, les entreprises commencent à adapter leur politique de déplacements :prochainement.prévus sur le sol américain.Hors États-Unis, les entreprises sont trois fois plus nombreuses à envisager une relocalisation de leurs événements.