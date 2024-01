Comment la Pan Am a créé les fondamentaux du transport aérien

Juan trippe était un visionnaire et il disposait maintenant d’un outil qui ne demandait qu’à grandir. Encore fallait-il imaginerBien entendu l’idée était alors de relier le sud des Etats Unis à l’Amérique du Sud et pour cela disposer des moyens de navigation et des possibilités d’atterrissage qui étaient balbutiantes.Il eut alors l’excellente idée de s’adjoindre le pilote devenu célébrissime suite à la première traversée de l’océan Atlantique le 21 mai 2027 Charles Lindbergh . Ils n’avaient que trois ans d’écart et l’apport de Lindbergh a été déterminant dans la croissance technologique de la Pan Am.Ne disposant pas alors de moteurs suffisamment puissants pour arracher au sol des appareils de plus en plus gros destinés à transporter non seulement le courrier qui assurait le premier équilibre économique, mais aussi des passagers de plus en plus nombreux, il fallait utiliser des hydravions.C’est ainsi que Pan Am se dota d’hydravions de plus en plus gros avec lesquels la compagnie défricha nombre de nouvelles lignes au fur et à mesure qu’elle obtenait les droits de trafic de la part des Etats Unis et des pays ciblés, qui tous étaient bien d’accord pour recevoir ce qui était alors une nouveauté tant attendue et appréciée.