Que reste-t-il des grandes compagnies aériennes historiques ?

Le transport aérien est plein de hauts et de bas, même s’il affiche une croissance presque constante de 5% par an depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il a été construit par les compagnies aériennes qui ont développé, bien aidées en cela par les constructeurs et les autorités gestionnaires de cette activité.Et pourtant le parcours a compté de nombreux morts et pas des moindres. Rien qu’aux Etats Unis, depuis 1960,, l’équivalent du dépôt de bilan européen et 32 d’entre elles ont dû cesser leurs opérations. Et parmi ces victimes on compte les plus grands noms du transport aérien. PAN AM pour commencer. C’est grâce à cette compagnie que le transport aérien est devenu une activité internationale et un vrai produit de déplacements, reconnu d’abord par les clients.Ce transporteur a ouvert les routes transpacifiques et transaméricaines nord-sud avant 1940. Elle a créé les outils opérationnels et commerciaux, y compris les systèmes de réservation électroniques qui ont été copiés par tous ses concurrents.Elle a opéré, ouvert ses propres terminaux dans nombre d’aéroports. Bref si le transport aérien est arrivé au degré d’excellence qu’on lui connait, c’est largement parce que PAN AM a défriché et organisé l’activité. Et pourtant la compagniesur le territoire américain et l’attentat de Lockerbie l’a achevée. Et surtout elle a finalement succombé à une certaine arrogance car les dirigeants, tout comme les employés la croyaient tout simplement invulnérable.