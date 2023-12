Transport aérien : une mécanique de précision qui pèse 900 milliards de dollars/an

Il faut bien entendu des aéroports et plus le trafic augmente plus le besoin d’installations modernes et efficaces se fait sentir.



L’Europe est dans une situation difficile. Les espaces sont comptés et les aéroports de conception ancienne. Ils sont très difficiles à rénover car on ne peut pas les raser pour en créer de nouveaux à la très notable exception d’Istanbul.



Et pourtant ils devront trouver les moyens de fluidifier un trafic en croissance, sans doute en utilisant massivement l’Intelligence Artificielle. Le reste du monde continue à investir massivement dans de nouvelles infrastructures aussi importantes que belles à regarder et pratiques à utiliser. Les investissements sont colossaux, à la mesure des ambitions des gouvernements.



Et pourtant l’addition des appareils et des aéroports ne suffit toujours pas à faire tourner le transport aérien. Pas de vol possible sans la multitude des sociétés de services : assistants aéroportuaires qui chargent et déchargent les appareils, parquent ces derniers et manient les passerelles, sociétés de nettoyage, avitailleurs pour remplir les réservoirs, stocker les carburants et les acheminer vers les appareils, agents de contrôle des postes d’inspection filtrages, sociétés de catering, mais aussi les forces de police et de contrôle aux frontières, les loueurs de voitures, les hôteliers, les vendeurs dans les galeries marchandes qui tiennent une place prépondérante dans les aérogares, les météorologues et j’en oublie certainement.