Pourquoi le transport aérien est-il champion des grèves ?

La première explication tient sans doute à l’efficacité de ces mouvements d’arrêt de travail. Le transport aérien est tellement complexe que chaque petit rouage peut gripper la machine. Songeons que pour faire fonctionner ce secteur il faut une coopération sans faille entre des acteurs très différents.D’abord les contrôleurs aériens sans lesquels les avions n’ont pas le droit de voler. Certes les pilotes pourraient toujours partir en vol à vue, cela s’est déjà vu dans des conflits durs, mais alors les assurances dénieraient toute responsabilité en cas d’incident voire d’accident et personne ne veut courir ce risque.Il y a ensuite les compagnies aériennes avec, bien entendu les personnels navigants techniques, les pilotes et commerciaux, les hôtesses et stewards. Les uns et les autres ont des statuts bien à eux et sans eux pas de vol possible. Le personnel au sol des transporteurs est lui aussi indispensable pour les opérations d’enregistrement et d’embarquement.Et nous en arrivons aux aéroports qui ont la responsabilité de mettre leurs installations techniques à la disposition des compagnies et de leur fournir les moyens de contrôle des passagers avant qu’ils aient accès à leur avion.De très nombreux métiers sont ainsi nécessaires, depuis les électriciens jusqu’aux avitailleurs chargés de fournir le carburant aux appareils. Et plus en amont du voyage, il y a les chauffeurs de taxi, les conducteurs de bus, les sociétés de catering et j’en oublie certainement.