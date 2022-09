Corsair en procédure de conciliation, faut-il s'inquiéter ? 🔑

D'après la direction, la trésorerie est satisfaisante.



Rappelons que le mois de septembre est traditionnellement relativement pénible pour les comptes des compagnies. La saison estivale étant terminée, la trésorerie se vide. C'est aussi une période où les voyageurs ne se projettent pas encore, ayant d'autres préoccupations pécuniaires comme la rentrée des classes ou les impôts.



En revanche, les charges restent constantes ou presque et les revenus se font plus rares.



Pour en revenir à Corsair qui essaye d'anticiper pour mieux gérer la suite, le Tribunal est saisi. Depuis, la Direction est assistée par des conciliateurs.



En interne, aux Antilles ou à Paris, le comité exécutif de la Compagnie se montre plutôt confiant.



L'inquiétude est relativement modérée, alors que les responsables échaudés par le rapprochement avorté avec Air Austral, déroulent leur plan et peaufinent le développement de la compagnie.



D'ailleurs, le transporteur a signé un bon de commande pour 4 A330 Neo. Une opération nécessitant de montrer patte blanche et de décaisser 5 millions de dollars, pour rassurer la société de leasing.



Des signes plutôt encourageants pour la suite des opérations et surtout des mouvements effectués durant cette période de crise.



Pour en revenir à la procédure de conciliation, les sorties sont relativement restreintes. Soit le conciliateur trouve un accord avec les créanciers, pour rééchelonner les dettes, soit il n'y arrive pas si un débiteur rejette ses propositions.



La dernière option est la plus pessimiste et peut conduire au redressement judiciaire en cas de dégradation.



Espérons, pour la continuité et la pluralité des dessertes ultramarines, qu'on n'arrivera pas à ce stade.



Du côté de Bercy, le dossier du sauvetage de la compagnie semble définitivement refermé. Un conseiller contacté nous a répondu par un texto laconique " Nous n'avons plus de commentaire à faire sur le sujet. "



Nous en saurons plus dans quelques mois.